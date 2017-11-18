Galatasaray, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir yenilgisiyle bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini 10. haftada Trabzonspor deplasmanında alan Galatasaray, yine bir deplasman maçından 3 puansız ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Aslan, bu karşılaşma ile Başakşehir ile aynı puanda zirvede kaldı.
Galatasaray, ikinci yenilgisi aldı
Galatasaray, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.