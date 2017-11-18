Galatasaray, ikinci yenilgisi aldı

Galatasaray, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.



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Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir yenilgisiyle bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini 10. haftada Trabzonspor deplasmanında alan Galatasaray, yine bir deplasman maçından 3 puansız ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Aslan, bu karşılaşma ile Başakşehir ile aynı puanda zirvede kaldı.