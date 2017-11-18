Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 21:25

Galatasaray, ikinci yenilgisi aldı

Galatasaray, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

Galatasaray, ikinci yenilgisi aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Galatasaray, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir yenilgisiyle bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini 10. haftada Trabzonspor deplasmanında alan Galatasaray, yine bir deplasman maçından 3 puansız ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Aslan, bu karşılaşma ile Başakşehir ile aynı puanda zirvede kaldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<