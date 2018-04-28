Galatasaray ile Beşiktaş 343. randevuda

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 343. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 342 müsabakada sarı-kırmızılıların 120’ye 109’luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 beraberlik sonucunda 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlılar ise 18 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle aldığı 62 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park’taki maçı Beşiktaş 3-0’lık skorla almıştı.

343. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar, 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 342 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 120 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 109 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 480 golüne Beşiktaş 451 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 119 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 43, siyah-beyazlılar ise 34 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 146 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 127 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, ligde evinde 17 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray’ın Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar ligde son 17 maçta 16 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiği ile ligde evinde en çok puan kazanan takım konumunda bulunuyor.

Beşiktaş deplasmanda 4 kez yenildi

Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda 23 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, oynadığı 15 müsabakada 6 galibiyet çıkarırken, 4 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesini 16 gole kapatamadı.

Düdük Fırat Aydınus’ta

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Fırat Aydınus, iki takım arasında daha önce 7 müsabakada düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar 2 kez galip geldi.