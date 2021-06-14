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14 Haziran 2021 Pazartesi 22:44

Galatasaray'ın Sağ Beki Ayrılıyor Mu?

Galatasaray'ın Sağ Beki Ayrılıyor Mu?
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 Bu sezon sarı kırmızılı forma altında fazla forma şansı bulamayan ve sağ bek rotasyonunda geride kalan Şener Özbayraklı'nın biten sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve oyuncunun yeni bir kulüple anlaşacağı iddia edildi.

Takımda eksik oyuncuların fazla olduğu dönemlerde kaçak bahis şansı bulabilen Şener, bazen standart bazen de standardın altında bir performans sergileyerek teknik ekibin ve tarafların beğenisini kazanmayı başaramadı.

Başakşehir Şener İçin Devrede

Sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray'daki sözleşmesi sona Eren Şener'in yeniden Galatasaray'da forma giymesi beklenmiyor. Sağ bek bölgesinde DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve sakatlıktan döndüğü zaman Omar Elabdelloui gibi isimlerin arkasında kalacak olan Şener'in takımda kalmasına ihtiyaç duyulmadı. kaçak bahis

Bunun üzerine Şener Özbayraklı ve menajerinin yeni kulüp arayışlarına başladığı belirtildi. Süper Lig kulüpleri arasından talipleri olduğu belirtilirken oyuncu ile ilgili en somut transfer iddiası geçtiğimiz günlerde geldi.

Başakşehir'in Şener'le görüştüğü belirtilirken oyuncunun da İstanbul'da kalmak istemesi sebebiyle bu transferin gerçekleşmesinin oldukça mümkün olduğu belirtildi. Taraflar arasında görüşmeler hızla devam ediyor. kaçak bahis

Son Dakika Haberi Özbayraklı Yeni Takımda

Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. Oyuncu bir süredir Başakşehir ile süren görüşmelerin ardından İstanbul kulübüyle sözleşmeyi imzaladı. Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın isteğiyle sağ bek rotasyonuna Şener Özbayraklı hamlesi yapıldı.

Kocaman'ın Fenerbahçe döneminde de birlikte çalıştığı Şener'i takımında görmek istediği ve bunun üzerine transferin bitirildiği kaydedildi. Şener önümüzdeki sezon Başakşehir formasını terletecek. 

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