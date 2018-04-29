Galatasaray şampiyon gibi karşılandı

Şampiyonluk yolunda en güçlü rakiplerinden Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, tesislerde şampiyon gibi karşılandı.

Şampiyonluk yolunda en güçlü rakiplerinden Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, tesislerde şampiyon gibi karşılandı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stattan ayrılıp tesislere giden sarı-kırmızılı kafileyi, büyük bir taraftarlar grubu karşıladı. Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen Galatasaraylı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" sloganları eşliğinde Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu. Uzun süre tesislerden ayrılmayan taraftarlar derbi galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.