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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de devam etti

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de düzenlenen organizasyonla devam etti.

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına Fethiye'de devam etti
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Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de düzenlenen organizasyonla devam etti.

Geçtiğimiz sezon ligi zirvede bitirerek 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de düzenlenen etkinlikle devam etti. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe sarı-kırmızılı ekibin başkan yardımcısı Yusuf Günay’in yanı sıra Galatasaray’ın eski futbolcuları Ümit Karan, Ergün Penbe, Evren Turhan, Volkan Arslan ve Erkan Engin katıldı.

Organizasyon, Fethiye Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Emre Can Arıkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kutlamaya gelen konuklara hitaben görüntülü bir mesaj yolladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada takımlarına duyulan sevginin çok büyük olduğunu ve en büyük zenginliklerinin taraftarları olduğunu söyledi.

Coşku eşliğinde süren etkinlik şampiyonluk pastasının kesilmesi ve plaket takdiminin ardından müzik şöleniyle son buldu.
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