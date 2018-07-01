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01 Temmuz 2018 Pazar 15:26

Galatasaray, sosyal medyada zirvede

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak kapatan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye’deki spor kulüpleri içerisinde zirvede yer aldı.

Galatasaray, sosyal medyada zirvede
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Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak kapatan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye’deki spor kulüpleri içerisinde zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonunu şampiyon kapayan Galatasaray, diğer alanlarda da zirveyi rakiplerine bırakmıyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada da Türk kulüpleri arasında ilk sırada yer alıyor. Twitter’da 8.4 milyon, Instagram’da 4.7 milyon ve Facebook’taki 12.8 milyon takipçisi ile bu alanda zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa genelinde yapılan ölçümlerde de başı çekmeyi sürdürüyor.

DeporFinanzas’ın Mayıs 2018 incelemesine göre Avrupa’da spor kulüpleri arasında sosyal medyada en çok etkileşim alan kulüpler arasında Galatasaray, 4. sırada yer aldı.

Listenin başında 132 milyon ile Real Madrid yer alırken, onu 102 milyon ile Barcelona, 46 milyon ile de Manchester United takip etti.

Dünya devlerinin ardından Galatasaray, 37 milyon etkileşim ile Mayıs ayı genelinde sosyal medya etkileşimlerinin 4. basamağında bulunuyor.
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