Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sakaryaspor maçını değerlendirdi

Sakaryaspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrasında açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Biz bir şey yapıyorsak bilsinler ki bu Galatasaray’ın hayrı içindir" dedi.

Galatasaray’ın Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Hazırlık maçı için Sakaryaspor’a, başkan ve yönetime teşekkür ediyoruz, gayet güzel ağırladılar bizi. Sakarya seyircisi, takımlarına nasıl bir destek olunur onu da iyi gösterdi. Gayet memnunuz bu yönden. Sakaryaspor’a teşekkür ediyoruz. Bize gelince, yavaş yavaş özellikle atletik performans adına her gün yükseliyoruz. Hesaplamalarımıza göre de Tunus ve Atina’dan sonra daha da yükseleceğiz. Sabahta çok ağır bir idman yaptık, oradan geliyoruz buraya. Memnunum, yani hazırlık maçlarının zaten amacı bu, bir şekilde hazırlanmak. Hem fiziki hem teknik hem de taktik olarak bazı şeyleri zaman zaman iyi yapıyoruz. Bizim için de iyi bir hazırlık maçı oldu ve herkese şans verdik. Şimdi öbür hazırlık maçlarımız ve çalışmalarımız var. 10 gün sonra Süper Kupa oynayacağız ve sonra da lig başlayacak. İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne kadar her şeyimizi daha üste çekeceğiz" dedi.

"Resmi teklif yok"

Sözlerini sürdüren Terim, "Sakatlık sıkıntılarımız var. Mariano birkaç hafta yine olmayabilir. Geçen seneki sakatlığının bir başka türlüsünü yaşıyor. Eren zaten aşağı yukarı ligin son 8 haftası, artı tatil ve bu sezon 1-2 hafta yok. Gomis sakat. Dediğim gibi böyle olduğu zaman biraz eksik kalıyoruz. Martin gibi bazı oyunculara yüklenmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yedeği de yok, o da sakat, işin garibi Yuto da yarın geliyor. Dünya Kupası’ndan sonra izin verdik. Muslera da geliyor. Zaten bu kadarız biz. Başkanımız, yönetimimizle, Abdürrahim Albayrak ve hocalarla ne yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz uğraşıyoruz. Yakında değişik haberlerimiz olabilir, bir şey yapıyorsak bilsinler ki bu Galatasaray’ın hayrı içindir, olması gerekendir. Paylaşılacak birçok şeyi paylaşıyoruz zaten. Bu aralar esasında bazı şeyleri söylemek için Galatasaray Televizyonu’na da çıkmak istiyorum. Mesela her gün farklı bir transfer haberi okuyoruz. Ben bir daha söylüyorum, resmi hiçbir teklif yok. Resmi olmayan bir takım teklifler muhakkak olabilir. Şampiyon takımız ama yazılı bir teklif yok. Olursa da bunu paylaşırız" diye konuştu.