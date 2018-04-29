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29 Nisan 2018 Pazar 17:06

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda hareket etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçı için kam yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçı için kam yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar, dün son antrenmanını yaparak tesislerde kampa girdi. Galatasaray’ı maç öncesinde yüzlerce taraftar destek vermek için tesislere akın etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma için Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket etti. Taraftarlar, takımı tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde uğurladı.
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