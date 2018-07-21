Galatasaray, Valencia’ya 2-1 mağlup oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampındaki üçüncü hazırlık maçını Valencia ile yaptı. Fribourg’da bulunan Stade St. Léonard’da oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılı takım 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray mücadeleye; İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis ilk 11’i ile başladı. Valencia ise sahada Domenech, Vezo, Diakhaby, Garay, Centelles, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar ve Zaza 11’i ile yer aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları golsüz eşitlikle geçilirken 15. dakikada sağ kanattan Linnes’in ortaladığı topta Gomis’in kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi. 19. dakikada Belhanda - Carole ikilisi kısa paslarla sol kanattan içeri girdi. Gomis kale önünde duvar olup pasını Carole’e aktardı ancak Fransız sol bek şut pozisyonu yakalamayınca top Rodrigues’e geldi. Onun çaprazdan vuruşu ise az farkla dışarı çıktı. 29’da Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan Rodrigues’in getirdiği topta pasla buluşan Gomis, iki kişinin arasından düzeltip vurdu ancak top üstten auta çıktı. 36. dakikada Ruben Vezo sağ kanattan hareketlenip kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 42’de Sinan’ın ortasında gelişine vuran kaptan Selçuk’un şutu üstten auta çıktı. Kalan sürede başka pozisyon olmazken ilk 45 dakika Valencia’nın 1-0’lık üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci yarının 52. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Toni Lato topu ağlara göndererek skoru 2-0’a getirdi. 61. dakikada Selçuk’un yerine oyuna dahil olan yeni transferimiz Henry Onyekuru etkili bir oyun ortaya koyarken 69. dakikada Sinan’ın pasında ceza sahasında buluşarak yerden sert ve düzgün bir vuruşla skoru 2-1’e getirdi. 89’da Parejo’nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İsmail başarılı oldu. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Valencia’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.