Galatasaray’a Antalya deplasmanında 3 puanı getiren golü 89 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasında atılan 27 gol, 394 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Antalyaspor-Galatasaray maçı oldu.Turkcell’in taraftar...

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasında atılan 27 gol, 394 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Antalyaspor-Galatasaray maçı oldu.

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldızı Ryan Donk’tan geldiği açıklandı. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasında atılan toplam 27 gol, 394 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Antalya deplasmanında 3 puana taşıyan gol, 89 bin kez takip edildiği bildirildi.

160 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Antalyaspor-Galatasaray maçı oldu. Konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 160 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Nice kaçırdı, Patrick Vieira çıldırdı

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in sekizinci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 506 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Nice kaçırdı, Patrick Vieira çıldırdı’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 3 bin kişi tarafından izlendi.