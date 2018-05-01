SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 19:23

Galatasaray’da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda...

Galatasaray'da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş’a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması ve bireysel açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncuların katıldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra altıya üç pas ve baskı çalışması yapıldı. Ana bölümde dörde dört ve bir jokerli dar alan çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk’un tedavisine başlandı.

Sağ kasık adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama olan Mariano’nun da tedavisine devam edildi.

Ayağındaki yaraya dikiş atılan Martin Linnes ise özel bir bandajla yenilenme antrenmanının tamamında yer aldı.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku