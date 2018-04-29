Galatasaray’da beklenen 11

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Belhanda ve Gomis 11’i ile başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Galatasaray’da ilk 11’de sürpriz yaşanmadı. Teknik Direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen defans oyuncusu Serdar Aziz’in yerine Brezilyalı stoper Maicon’a görev verdi. Terim, diğer mevkilerde ise değişikliğe gitmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisine herkesin beklediği 11 ile başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisine herkesin beklediği 11 ile başladı.

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