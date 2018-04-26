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26 Nisan 2018 Perşembe 17:25

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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