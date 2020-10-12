Galatasaray’da Diagne Sevinci

2020-2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve de sezon başında aldığı mağlubiyetler ile eleştirilerin odağı olan Galatasaray, son dönemde yakaladığı çıkış ile ön plana çıktı. Özellikle de Mbaye Diagne’nin ortaya koymuş olduğu performans, teknik ekibi memnun ederken oynanan futbol da taraftarı Bir hayli mutlu etti. Son olarak geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında 4-0’lık net bir galibiyet alan sarı kırmızılılar, Falcao’nun yokluğunda 3 gol birden atan Diagne ile güldü. 13 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli ile transfer olmasına rağmen beklentileri karşılayamayan ve ilk sezonun devre arasında Club Brugge takımına kiralanan Diagne, bu sezon başında büyük beklentiler ile takıma geri dönmüştü. Falcao’nun sakatlanması ile ilk on birde daha sık forma şansı bulan Diagne, gösterdiği performansını üst seviyelere çekerek Fatih Terim’in gözüne girmeyi başardı.

Falcao’nun Yokluğunu Hissettirmiyor

Bu sezon çıktığı mücadelelerde 5 gol atan Diagne, Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede takımının ilk golünü atmayı başardı. Son beş haftada namağlup bir şekilde ilerleyen Galatasaray, şuanda liderlik koltuğunda yer alıyor. Bu performansta Diagne’nin attığı goller ve gösterdiği performans ise oldukça etkili oldu. Bu mücadeleye dair özet görüntüler, istatistikler ve de maç analizleri gibi pek çok bilgiye erişmek için fashionbet sitelerini ziyaret edebilir, pek çok Süper Lig takımına dair bilgilere anında erişme imkanı sağlayabilirsiniz.