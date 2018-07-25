Galatasaray’da Fernando’nun doğum gününü kutladı

Galatasaray’da antrenman sonrası Brezilyalı yıldız futbolcu Fernando Reges’in 31. yaşı pata kesilerek kutlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Galatasaray, bugün salonda yaptığı antrenman sonrası Fernando’nun doğum gününü unutmadı. 31 yaşına basan Fernando için pasta kesildi. Brezilyalı futbolcu mumları üflerken yanında Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Selçuk İnan da bulundu. Sakarya ile oynayacakları maç öncesinde eğlenceli anlar yaşandı.

Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Premier Lig ekiplerinden Manchester City’den transfer edilmişti.