Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sözleşmesi 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldı.
IHAAW182013-SPO/16-10-2018 - Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sözleşmesi 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldı. 16.10.2018 18:20:13 TSI NNNN
IHAAW182013-SPO/16-10-2018 - Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sözleşmesi 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldı. 16.10.2018 18:20:13 TSI NNNN
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