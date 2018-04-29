Galatasaray’dan Elmander’e plaket

Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesinde eski futbolcusu İsveçli Johan Elmander’e plaket verdi.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Galatasaray’da karşılaşmayı izlemeye eski futbolcuları Johan Elmander de geldi. Elmander’e maç öncesinde sarı-kırmızılı kulübe katkılarından dolayı plaket verildi. İsveçli futbolcuya plaketi Galatasaray Spor Kulübü Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak takdim etti.Elmander, 2011 yazında transfer olduğu Galatasaray’dan 2014 yazında ayrılmıştı. Yıldız oyuncu, dün de sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etmişti.