Galatasaray’dan Elmander’e plaket

Elmander, 2011 yazında transfer olduğu Galatasaray’dan 2014 yazında ayrılmıştı. Yıldız oyuncu, dün de sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Galatasaray’da karşılaşmayı izlemeye eski futbolcuları Johan Elmander de geldi. Elmander’e maç öncesinde sarı-kırmızılı kulübe katkılarından dolayı plaket verildi. İsveçli futbolcuya plaketi Galatasaray Spor Kulübü Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak takdim etti.

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