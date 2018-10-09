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09 Ekim 2018 Salı 15:45

Galatasaray’dan Eren Derdiyok açıklaması

Galatasaray Kulübü, Eren Derdiyok’un TL ile sözleşme teklifini kabul etmediği ve bu yüzden de kadroya alınmadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan Eren Derdiyok açıklaması
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Galatasaray Kulübü, Eren Derdiyok’un TL ile sözleşme teklifini kabul etmediği ve bu yüzden de kadroya alınmadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugünkü Takvim Gazetesi’nde ’Eren’in Derdi Duygusal’ başlığı ile haber niteliği taşıdığı iddia edilen bir metin yayınlanmıştır. Haber sıkıntısı yaşandığı günlerde temelsiz iddiaların tipik bir örneğini oluşturan söz konusu içeriğin niyeti, metnin altına atılamayan imzadan ibarettir.

Kime ait olduğu bilinmeyen, sahibi belirsiz bu tip metinler, kişilerin hayal dünyasında kurdukları ve masa başında hazırladıkları senaryolardan öteye gidememektedir.

Ayrıca Fotomaç Gazetesi’nde, Savaş Çorlu imzasıyla yayınlanan, ’Eren Derdiçok’ başlıklı metindeki ifadeler ve yaşandığı iddia edilen diyaloglar da gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu kuruluşlara karşı, kendi alanlarındaki değerine veya saygınlığına bakmaksızın, bu tip içeriklere devam etmeleri halinde hukuki ve idari tedbirlerimizi kullanacağımızı vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla."
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