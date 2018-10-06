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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:35

Galatasaray’dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi.

Galatasaray'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı açıklaması
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Galatasaray Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü bünyesindeki tüm amatör branşlar gelir/gider dengesi ve bütçe disiplini açısından detaylı olarak incelenmiş ve yıllardır ertelenen gerçekçi bütçe uygulamaları için bir dizi karar alınmıştır. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın ise hocamız Sayın Sedat İncesu liderliğinde yeniden yapılanması ve genç oyuncuları kulüp bünyesinde yetiştirerek Türk sporuna armağan etmesi öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda İstanbul’dan başlayarak ülke geneline yaygınlaşmasını umduğumuz paralimpik sporun gelişimine dair hamlede yer alınması planlanmakta ve üstleneceğimiz inisiyatifle ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler yapılmaktadır.

Bahsedilen hazırlık ve yeniden yapılanma evresinde, uluslararası turnuvalara 2018-2019 sezonunda katılmama bir seçenek olarak gündeme gelmişse de, IWBF nezdindeki muhataplarımızla konu halen istişare edilmektedir. Bugün itibariyle çeşitli medya organlarında eksik bilgiye dayanan haberlerde zikredilen meblağlar doğru olmadığı gibi, alınacak kararların sebebi ya da sonucu olamayacağının bilinmesini isteriz. Camiamızın değerli mensuplarına saygıyla duyurulur."
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