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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:10

Galatasaray’ın borcu 2 milyar 689 milyon TL

Galatasaray Spor Kulübü’nün borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın borcu 2 milyar 689 milyon TL
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Galatasaray Spor Kulübü’nün borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum yaptı. Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların alacaklarının 1 milyar 463 milyon TL, borç-alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar TL olduğu ifade edildi.

2018-2019 sezonunda futbol takımının ev sahipliğini yaptığı Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlar için toplam 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı da açıklandı.
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