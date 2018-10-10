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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:46

Galatasaray’ın ekim ayı divanı başladı

Galatasaray Spor Kulübü’nün olağan ekim ayı divan kurulu toplantısı başladı.Galatasaray Spor Kulübü Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı...

Galatasaray'ın ekim ayı divanı başladı
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Galatasaray Spor Kulübü’nün olağan ekim ayı divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro yer aldı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde yapılan toplantı gündemin okunmasıyla başladı.

Gündemdeki maddeler ise şöyle:

- Eylül ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

- Divan Başkanlığı’na gelen evrakın okunması,

- Divan Kurulu çalışma gurupları hakkında bilgilendirme,

- Tüzüğün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların Yönetim Kurulunca sunulması,

- Tüzüğün 96/8 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarla ilgili olarak, Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,

- Gündemin 4. ve 5. maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme,

- Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
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