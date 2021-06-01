SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2021 Salı 17:18

Galatasaray’ın Hedefindeki Rumen Yıldız

Galatasaray'ın Hedefindeki Rumen Yıldız
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Yeni başkanını belirlemeye hazırlanan Galatasaray’da başkanlık seçimleri kadar konuşulan bir diğer konu gelecek sezon takımın başında hangi ismin olacağı ve transfer edilecek oyuncular. Haberimizin devamında takımın talip olduğu yıldız ismi öğreneceksiniz. Bahis ve casino severlere spor bahislerinden, canlı bahise, casinodan canlı casinoya kadar çeşitli kategorilerde bahis yapma olanağı sunan Restbet bahis sitesinde pek çok maçına bahis alınabilen Slavia Prag’ın yıldız oyuncusu Nicolae Stanciu’nun Galatasaray’ın radarında olduğu belirtiliyor.

Kaliteli ve güvenilir bahis sitesi Restbet giriş adresi üzerinden hızlı para yatırma ve para çekme işlemleri ile bahis oynayabileceğiniz binlerce takımdan biri olan Slavia Prag’ın 10 numarası Rumen oyuncu Stanciu için Galatasaray transfer komitesinin şartları araştırmaya başladığı konuşuluyor.

Galatasaray ve Stanciu Flörtü Başladı

Çekya’da Sparta Prag’ın ardından bu kez Slavia Prag’ın formasını terleten yıldız oyuncu Nicolae Stanciu, kimi zaman milli takım forması altında da çıkış gösterip isminden bahsettiren bir oyuncu.

Restbet bahis sitesi aracılığıyla on binlerce bahis severin yüksek tutarlarda paralar kazandığı Türkiye Süper Ligi’nin geri kalan sezonunda 10 numara pozisyonunda Younes Belhanda’dan istediği verimi alamayan Galatasaray yeni sezonda oyun kurucu pozisyonunda aynı sıkıntıyı yaşamamak adına adımlarını dikkatli atıyor. Bu doğrultuda yetenekli ve formda bir isim olan Stanciu’ya yönelen Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirebilmek için en az 6 milyon Euro’yu gözden çıkarması gerektiği belirtiliyor.

Gelecek sene Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray’da sadece Türkiye için değil Avrupa’da da ilerlemek için elzem oyuncularından biri olduğuna inanılan Stanciu’nun transferi için kapalı kapılar ardında gizli bir şekilde transfer çalışmaları sürmekte.

Galatasaray yönetiminin alttan alta pazarlıklara devam ettiği bilinirken 6 milyon Euro’luk tutarda indirime gidilmesi talep ediliyor. Ancak oyuncusundan memnun olan Slavia Prag’ın bu tutarın altına inmeye niyeti yok gibi. Restbet üyelik işlemlerini tamamlayıp üzerine onlarca bahis yapabileceğiniz takımların başında gelen Galatasaray’da transfer kurmayları bu transferi para ve yanında oyuncu önerisi ile çözme konusunda bazı stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Nicolae Stanciu’nun transferi konusunda ilerleme sağlanamazsa hiç vakit kaybetmeden transfer listesindeki diğer oyun kurucu pozisyonundaki yıldızı isimlerle temasa geçilmeye başlanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe’den İki Sürpriz Transfer Hamlesi Fenerbahçe’den İki Sürpriz Transfer Hamlesi
Beşiktaş'ın Transfer Hedefi Mame Diouf Beşiktaş'ın Transfer Hedefi Mame Diouf
Eden Hazard Form Tutamadı Eden Hazard Form Tutamadı
Son Dakika Transferi! Galatasaray Ünlü Golcüyü Radarına Aldı Son Dakika Transferi! Galatasaray Ünlü Golcüyü...
Abdullah Avcı'ya Sertaç Güven'den Övgü Yağdı Abdullah Avcı'ya Sertaç Güven'den Övgü...
Galatasaray'da Sakatlığı Biten Futbolcular Galatasaray'da Sakatlığı Biten Futbolcular
Altay Bayındır Dikkat Çekti Altay Bayındır Dikkat Çekti
Diego Perotti İstanbul’da Diego Perotti İstanbul’da
Herşey betting affiliate programs yapmayı öneriyor Herşey betting affiliate programs yapmayı öneriyor
Rıdvan Yılmaz Kimdir ? Rıdvan Yılmaz Kimdir ?
Samsunspor'un İlk Yarı Hedefi Belli Samsunspor'un İlk Yarı Hedefi Belli
Ömer Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar Ömer Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Juventus-Napoli Maçı Tekrar Oynanacak Juventus-Napoli Maçı Tekrar Oynanacak
Uzun Vade İddaa Oynarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Uzun Vade İddaa Oynarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Galatasaray’da Diagne Sevinci Galatasaray’da Diagne Sevinci
Yukarı Çık
banner737
banner716

Fenerbahçe’den İki Sürpriz Transfer Hamlesi

Haberi Oku