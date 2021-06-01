Galatasaray’ın Hedefindeki Rumen Yıldız

Yeni başkanını belirlemeye hazırlanan Galatasaray’da başkanlık seçimleri kadar konuşulan bir diğer konu gelecek sezon takımın başında hangi ismin olacağı ve transfer edilecek oyuncular. Haberimizin devamında takımın talip olduğu yıldız ismi öğreneceksiniz. Bahis ve casino severlere spor bahislerinden, canlı bahise, casinodan canlı casinoya kadar çeşitli kategorilerde bahis yapma olanağı sunan Restbet bahis sitesinde pek çok maçına bahis alınabilen Slavia Prag’ın yıldız oyuncusu Nicolae Stanciu’nun Galatasaray’ın radarında olduğu belirtiliyor.

Kaliteli ve güvenilir bahis sitesi Restbet giriş adresi üzerinden hızlı para yatırma ve para çekme işlemleri ile bahis oynayabileceğiniz binlerce takımdan biri olan Slavia Prag’ın 10 numarası Rumen oyuncu Stanciu için Galatasaray transfer komitesinin şartları araştırmaya başladığı konuşuluyor.

Galatasaray ve Stanciu Flörtü Başladı

Çekya’da Sparta Prag’ın ardından bu kez Slavia Prag’ın formasını terleten yıldız oyuncu Nicolae Stanciu, kimi zaman milli takım forması altında da çıkış gösterip isminden bahsettiren bir oyuncu.

Restbet bahis sitesi aracılığıyla on binlerce bahis severin yüksek tutarlarda paralar kazandığı Türkiye Süper Ligi’nin geri kalan sezonunda 10 numara pozisyonunda Younes Belhanda’dan istediği verimi alamayan Galatasaray yeni sezonda oyun kurucu pozisyonunda aynı sıkıntıyı yaşamamak adına adımlarını dikkatli atıyor. Bu doğrultuda yetenekli ve formda bir isim olan Stanciu’ya yönelen Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirebilmek için en az 6 milyon Euro’yu gözden çıkarması gerektiği belirtiliyor.

Gelecek sene Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray’da sadece Türkiye için değil Avrupa’da da ilerlemek için elzem oyuncularından biri olduğuna inanılan Stanciu’nun transferi için kapalı kapılar ardında gizli bir şekilde transfer çalışmaları sürmekte.

Galatasaray yönetiminin alttan alta pazarlıklara devam ettiği bilinirken 6 milyon Euro’luk tutarda indirime gidilmesi talep ediliyor. Ancak oyuncusundan memnun olan Slavia Prag’ın bu tutarın altına inmeye niyeti yok gibi. Restbet üyelik işlemlerini tamamlayıp üzerine onlarca bahis yapabileceğiniz takımların başında gelen Galatasaray’da transfer kurmayları bu transferi para ve yanında oyuncu önerisi ile çözme konusunda bazı stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Nicolae Stanciu’nun transferi konusunda ilerleme sağlanamazsa hiç vakit kaybetmeden transfer listesindeki diğer oyun kurucu pozisyonundaki yıldızı isimlerle temasa geçilmeye başlanacak.