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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:42

Galatasaraylı Mariano ve Linnes sağlık kontrollerinden geçti

Dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında sakatlanan Mariano ve Linnes bugün sağlık kontrollerinden geçirildi. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho’nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Galatasaraylı Mariano ve Linnes sağlık kontrollerinden geçti
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Dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında sakatlanan Mariano ve Linnes bugün sağlık kontrollerinden geçirildi. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho’nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes’in ise dikişleri atılmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır" denildi.
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