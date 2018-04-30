Gancev: 'Takımımıza moral lazımdı'

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, Konyaspor’a karşı alınan 2-1’lik galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, “İyi bir takıma sahibiz. Takımımıza moral lazımdı. Mustafa hoca ile beraber bu morali de kazandık” dedi.Spor Toto...

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, Konyaspor’a karşı alınan 2-1’lik galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, “İyi bir takıma sahibiz. Takımımıza moral lazımdı. Mustafa hoca ile beraber bu morali de kazandık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Ivko Gancev, “Çok mutluyuz. Takıma teşekkür etmek istiyorum. İyi bir takıma sahibiz. Bize moral lazımdı. Mustafa hoca ile beraber bu morali de kazandık” dedi.