Gaziantep Basketbol-Banvit maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit’i 73-69 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu 2. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonundaki zorlu maçta karşı karşıya gelen Gaziantep Basketbol ile Banvit müsabakasında gülen taraf 73-69’luk skorla Gaziantep ekibi oldu. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ligde ikinci maçında ikinci galibiyetini alıp puanını 4 yaparken, Banvit ise henüz galibiyetle tanışamayarak 2 puanda kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovic, "Öncelikle bu galibiyet için takımımı tebrik ediyorum. Geçen haftaki Darüşşafaka galibiyetinden sonra takıma yönelik beklentiler çok yükselmişti. O yüzden bu maçı oynamak bizim için çok zordu. Herkes bizden galibiyet bekliyordu. Maçın ilk 25 dakikasını çok iyi oynadık. Maçın sonlarına doğru Banvit geri geldi. Onların geri gelmesine izin verdik. Bu bizim açımızdan sahada gördüğüm tek eksikti. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Banvit Başatrenörü Ahmet Gürgen ise, "Maçın son anlarında oyuna ortak olmaya çalıştık. Son dört dakikada da maçın içindeydik. Ama maçın genelinde olduğu gibi son kısımda da çok basit hatalar yaptık. Sonuç itibariyle maçı kaybettik. Önümüzde bir Avrupa Kupası maçı var, ona konsantre olmaya çalışacağız. Sonrasında lige dönüp bir seri devam ettirmek istiyoruz. Umarım bundan sonra yaptığımız hatalardan ders alır ve bu hataları tekrar sayımızı azaltırız" diye konuştu.