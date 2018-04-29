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29 Nisan 2018 Pazar 16:43

Gaziantep Basketbol kritik virajda

Türkiye Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gaziantep Basketbol takımını kritik bir viraj bekliyor.

Gaziantep Basketbol kritik virajda
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Türkiye Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gaziantep Basketbol takımını kritik bir viraj bekliyor.

Ligin 27. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 92-86 mağlup olan Gaziantep, ligde oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 19 mağlubiyet alarak 35 puanla 14. sırada kaldı. Bu sonuçla beraber küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 28.haftasında kendi sahasında Banvit’i konuk edecek. Gaziantep Basketbol, son iki haftada ise önce Anadolu Efes, sonrasında da Darüşşafaka’ya konuk olacak.

Bu zorlu haftalarda önemli rakiplerle karşılaşacak olan Gaziantep ekibi düşme tehlikesi yaşamamak ve rahat bir nefes alabilmek için bu üç maçın en az ikisini kazanmak istiyor.
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