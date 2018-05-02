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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:57

Gaziantep Basketbol taraftar desteği bekliyor

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirterek, "Bu hedef için fazlasıyla taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 27 hafta sonunda aldığı 8 galibiyet...

Gaziantep Basketbol taraftar desteği bekliyor
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Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirterek, "Bu hedef için fazlasıyla taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 27 hafta sonunda aldığı 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 35 toplayıp 15. sırada yer alan Gaziantep Basketbol’da başantrenör Nenad Markovic açıklamalarda bulundu.

Ligde son üç haftaya girdiklerini ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Markovic, "Ligin bitimine 3 maçımız kaldı. Ligde kalmak adına tüm enerjimizi harcayacağız. Bu anlamda Banvit maçı da bizim için çok önem arz ediyor. Taraftarımızın desteğiyle Banvit karşısında galibiyet almak istiyoruz. İyi oyunumuzun karşılığını galibiyetle süsleyip alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Bu hedef için fazlasıyla taraftar desteğine ihtiyacımız var. O nedenle tüm Gazianteplileri hafta sonu salona bekliyoruz" dedi.

Bir kaç haftadır iyi oynamalarına rağmen bazı maçları şanssız şekilde kaybettiklerini anımsatan Markovic, "Oyun kalitesi olarak kendimizi toparlamamıza rağmen bazı maçlarda küçük hatalarla büyük şanssızlıklar yaşayarak pek çok maçta mağlup olduk. Artık ligin sonuna yaklaştık, geri dönüşü olmayan haftalardayız hata yapmak istemiyoruz. Son 3 maçımızı kazanıp ligde kalmak istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

Gaziantep Basketbol’un, ligin 28.h aftasında 5 Mayıs Cumartesi günü Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda Banvit’i konuk edeceği maç 15.15’te başlayacak.
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