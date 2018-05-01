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01 Mayıs 2018 Salı 11:09

Gazişehir F.K. en golcü üçüncü takım

Spor Toto 1. Lig’de bitime bir hafta kala heyecan devam ederken, geride kalan 33 haftalık periyotta rakip filelere toplamda 55 gol atan Gazişehir F.K, ligin en golcü ilk üç takımı arasında yer alıyor.

Gazişehir F.K. en golcü üçüncü takım
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Spor Toto 1. Lig’de bitime bir hafta kala heyecan devam ederken, geride kalan 33 haftalık periyotta rakip filelere toplamda 55 gol atan Gazişehir F.K, ligin en golcü ilk üç takımı arasında yer alıyor.

Ligin bitimine bir hafta kala Gazişehir F.K. attığı 55 gol ile Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor’dan sonra rakip filelerle en çok buluşan üçüncü takım oldu. Bu sezon Çaykur Rizespor 64 gol, Eskişehirspor ise 60 gol atarak ilk 2 sırayı elde etti.

En fazla gol atan takımlar sıralamasında üçüncü olan Gazişehir F.K, oynadığı 33 maçta 15 galibiyet 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Gazişehir’in attığı 55 golün 3’ünü rakip takımlar kendi kalesine atarken, 11 gol atan Özgürcan Özcan takımın en golcü ismi oldu. Takımın yıldızlarından Gökhan Alsan 9, Pierre Webo ve Del Valle de 7’şer golle en çok atan diğer oyuncular olarak dikkat çekti. Kırmızı-Siyahlıların stoperi İsmail Konuk 3 golle bu oyuncuları takip ederken, diğer gollerin dağılımı ise şöyle oldu: Kabasele (2), Adama Ba (2), Tugay Kaçar (2), Serdar Deliktaş, Samican Keskin, Sinan Osmanoğlu,Yasin Palaz, Mehmet Erdem, Okan Derici, Himmet Ertürk, Ermin Zec, Jefferson

Bu yılki performansı ile 1. Lig tarihindeki en golcü sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı takım, 2007-2008 sezonununda ise 53 gol atmıştı.
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