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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:32

Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarına devam ediyor.Spor Toto 1. Lig’de son iki haftaya girilirken Süper Lig hedefinden kopmak istemeyen Gaziantep...

Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig’de son iki haftaya girilirken Süper Lig hedefinden kopmak istemeyen Gaziantep ekibi işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz hafta, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ankaragücü’ne 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak ilk iki şansını kaybeden Gazişehir, bu hafta kendi sahasında galip gelerek hem kendini taraftarına affettirmek hem de Play-Off’u garantilemek istiyor. Ligde play-off iddiasını sürdüren Balıkesirspor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Gazişehir Gaziantep FK’da, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde maçın hazırlıkları sürdü. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenmanın ilk bölümü ısınma ve düz koşu hareketleriyle geçilirken, ana bölümde ise çift kale maç yapıldı.

Önemli maç öncesinde kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Pierre Webo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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