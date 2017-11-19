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19 Kasım 2017 Pazar 19:04

Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör’de hesaplar son haftaya kaldı

Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör Küme 12. Hafta karşılaşmalarında haftanın en önemli maçında Eskigediz Gazispor sahasında son dakika gölüyle Hisarcık Belediyespor’u 2-1 yenerek son haftaya play-off maçlarına kalmak için avantajlı girdi.Eskigediz...

Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör'de hesaplar son haftaya kaldı
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Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör Küme 12. Hafta karşılaşmalarında haftanın en önemli maçında Eskigediz Gazispor sahasında son dakika gölüyle Hisarcık Belediyespor’u 2-1 yenerek son haftaya play-off maçlarına kalmak için avantajlı girdi.

Eskigediz Gazispor’un sahasında, kazananın büyük avantaj sağlayacağı maçta ilk yarı gölsüz sona erdi. İkinci yarının 78. dakikasında Gazispor Ünal’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 83. dakikada Hisarcık Belediyespor Osman’ın gölüyle skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 90 artı 5. dakikasından takımının ve kendisinin 2. gölünü atan Ünal maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Bu sonuçla Hisarcık Belediyespor 14 puanda kalırken Eskigediz Gazispor 16 puanla son haftaya girdi. Son hafta karşılaşmaları play-off’a kalacak takımları belli edecek. Karşılaşmayı Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek ve çok sayıda taraftar izledi. (YD-EFE)

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