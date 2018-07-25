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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:20

Gelson Martins Atletico Madrid’de

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Sporting’te forma giyen Portekizli futbolcu Gelson Martins ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.La Liga takımlarından Atletico Madrid yeni sezon hazırlıklarına transferlerle de devam ettiriyor. Madrid temsilcisi, Portekiz...

Gelson Martins Atletico Madrid'de
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İspanyol ekibi Atletico Madrid, Sporting’te forma giyen Portekizli futbolcu Gelson Martins ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

La Liga takımlarından Atletico Madrid yeni sezon hazırlıklarına transferlerle de devam ettiriyor. Madrid temsilcisi, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon’da forma giyen genç futbolcu Gelson Martins ile 6 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı açıkladı. Martins’in piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyordu.

Gelson Martins, 2017-2018 sezonunda görev aldığı Sporting’te 53 mücadeleye çıkarken, 13 kez rakip fileleri havalandırırdı. 10 kez de golü hazırlayan isim oldu.
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