Gelson Martins Atletico Madrid’de

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Sporting’te forma giyen Portekizli futbolcu Gelson Martins ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
La Liga takımlarından Atletico Madrid yeni sezon hazırlıklarına transferlerle de devam ettiriyor. Madrid temsilcisi, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon’da forma giyen genç futbolcu Gelson Martins ile 6 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı açıkladı. Martins’in piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyordu.Gelson Martins, 2017-2018 sezonunda görev aldığı Sporting’te 53 mücadeleye çıkarken, 13 kez rakip fileleri havalandırırdı. 10 kez de golü hazırlayan isim oldu.