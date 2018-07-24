Gençlerbirliği yeni sezon çalışmaları kapsamında Mert Nobre, Emrullah Şalk ve Kri rnason ile birer yıllık anlaşma sağladı.Gençlerbirliği gelecek sezon için üç isimle anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Erkan Sözeri’nin direktifleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Mert Nobre, Konyaspor’dan Emrullah Şalk ve İzlanda Milli Takım’ının stoperi Kari Arnason ile birer yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
Gençlerbirliği 3 isimle anlaşma sağladı
Gençlerbirliği yeni sezon çalışmaları kapsamında Mert Nobre, Emrullah Şalk ve Kri rnason ile birer yıllık anlaşma sağladı.Gençlerbirliği gelecek sezon için üç isimle anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı-siyahlıların...