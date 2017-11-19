Gençlerbirliği soyunma odasında kavga çıktı

Sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde maç sonunda soyunma odasında kavga çıktı. Soyunma odasına giren ve bugün maçta oynamayan Zeki Yavru ile N’Diaye arasında çıkan kavgayı takım arkadaşları önledi. Kavganın Zeki Yavru’nun “Neden mücadele etmiyorsun?” diyerek N’Diaye’nin üzerine yürümesi ile çıktığı öğrenildi.

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