Gençlerbirliği oyuncuları Zeki Yavru ile N’Diaye arasında soyunma odasında kavga çıktı.Sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde maç sonunda soyunma odasında kavga çıktı. Soyunma odasına giren ve bugün maçta oynamayan Zeki Yavru ile N’Diaye arasında çıkan kavgayı takım arkadaşları önledi. Kavganın Zeki Yavru’nun “Neden mücadele etmiyorsun?” diyerek N’Diaye’nin üzerine yürümesi ile çıktığı öğrenildi.
Gençlerbirliği soyunma odasında kavga çıktı
Gençlerbirliği oyuncuları Zeki Yavru ile N’Diaye arasında soyunma odasında kavga çıktı.