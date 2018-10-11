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11 Ekim 2018 Perşembe 22:56

Gençlerbirliği’nden Harbuzi için başsağlığı mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, bir dönem kırmızı-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki Labinot Harbuzi’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Gençlerbirliği'nden Harbuzi için başsağlığı mesajı
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Gençlerbirliği Kulübü, bir dönem kırmızı-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki Labinot Harbuzi’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Bir dönem Gençlerbirliği ve Manisaspor forması giyen İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi, geçirdiği kalp krizi sonucu 32 yaşında hayatını kaybetti. Gençlerbirliği Kulübü, eski sporcusu Harbuzi’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, “Bir dönem formamızı giyen futbolcumuz Labinot Harbuzi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, Harbuzi’nin tüm sevenlerine ve camiamızı başsağlığı diliyoruz” denildi.

Orta sahada görev yapan Harbuzi, 2009 ile 2012 yılları arasında Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 47 maçta 4 gol, 5 asistlik performans göstermişti.
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