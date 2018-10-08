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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:55

Gençlik Olimpiyatları’nda ilk madalya geldi

Nida Karasakal, Türkiye’ye Gençlik Olimpiyatları tarihinde halterde kadınlardaki ilk madalyayı kazandırdı.Arjantin’in ev sahipliği yaptığı 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın ilk gününde piste çıkan 44 kg’da milli sporcu Nida...

Gençlik Olimpiyatları'nda ilk madalya geldi
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Nida Karasakal, Türkiye’ye Gençlik Olimpiyatları tarihinde halterde kadınlardaki ilk madalyayı kazandırdı.

Arjantin’in ev sahipliği yaptığı 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın ilk gününde piste çıkan 44 kg’da milli sporcu Nida Karasakal, koparma 60 kg, silkmede 78 kg toplamda 138 kg kaldırarak bronz madalya kazandı.

Başarılı sporcu bu sonuçla Türkiye’ye hem Gençlik Olimpiyatları tarihinde halterde kadınlardaki ilk madalyayı, hem de Buenos Aires 2018’deki ilk madalyayı kazanmış oldu.

Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Arjantin’in ev sahipliği yaptığı 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları tarihimizde halterde kadınlardaki ilk madalyamızı, hem de Buenos Aires 2018’deki ilk madalyamızı kazanmış olmamız çok önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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