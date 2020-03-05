Gent Roma'yı Elemenin Peşinde

İtalya liginde iyi bir durumda olmayan Roma, şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalmış durumda. Şampiyonluk yarışı daha çok Juventus, Lazio ve İnter arasında geçiyor. Onların tek amacı UEFA Avrupa Ligi son 32 turunu geçmek ve son 16 turuna kalmak. Tabii rakibi de Belçika’nın en iyi kulüplerinden biri. Gent ile karşı karşıya gelen Roma, ilk mücadelede kendi evinde 1-0 kazanmayı bildi ancak şimdi deplasmana gidecekler. Belçika deplasmanında ciddi kötü bir sonuç alabilirler. İlk maçta %52 topa sahip olan ve sadece 9 şut çekip bunların 3’ünde isabet bulan İtalyan ekibi, bu müsabakada favori gibi gözükmüyor. Ek olarak Gent takımı Süperbetin ile ilk maçta tam 14 şut çekti ve 5 isabet buldu. Rakibine karşı bu konuda üstünlük sağlamış durumda.

Gent Kendi Evinde Favori

UEFA Avrupa Ligi gruplarında aldığı sonuçlara bakılacak olursa Roma son derece formsuz ve iyi gitmiyor. Ayrıca son 32 turunda kendi evinde Carles Perez’in ayağından bulduğu 13. Dakikadaki golle 1-0 kazandılar ancak çok kısır bir maç oynadılar. Bu durumda Gent deplasmanında işleri oldukça zor. Eğer Belçika ekibi bu müsabakada seyirci desteğini de arkasına alırsa 2 farklı skoru rahatlıkla yakalayabilir. Tabii onların da kendi evlerinde gol yememeleri gerek çünkü onlar deplasmanda gol atamadılar. Teknik direktör bu noktada Süperbetin giriş adresi önlemi almış durumda ancak rakip her ne kadar formsuz da olsa önemli isimleri bulunan Roma.

Roma Bir Sürpriz Arıyor

Bu sezon deplasman karnesi pek iyi olmayan ve kendi seyircisi önünde de zor kazanan Roma, bu kez Belçika deplasmanında Gent karşısında sürpriz yapmanın peşinde. İddaaya göre favori olan takım Gent çünkü onlar sadece 1-0 kaybetti. Eğer bu mücadele 1-0 biterse maç uzatmalara gidecek. Ayrıca 2-0 kazanmaları Gent’in tur atlamasını sağlayacak ancak maç 2-1 olursa bu kez turu Roma atlayacak. Gol yemeleri durumunda en az 2 fark yapmaları gerekecek. Bu nedenle önceliği gol yememeye verecekler ve Süperbetin Twitter ile kontra ataklar bulup rakiplerine üstünlük kurmaya çalışacaklar.