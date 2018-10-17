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17 Ekim 2018 Çarşamba 23:03

Georgios Bartzokas: "Fenerbahçe hatalarımızı iyi değerlendirdi"

Fenerbahçe’ye deplasmanda 93-85 mağlup olan Khimki’de Başantrenör Georgios Bartzokas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe’nin hataları affetmediğini ifade etti.

Georgios Bartzokas: 'Fenerbahçe hatalarımızı iyi değerlendirdi'
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Fenerbahçe’ye deplasmanda 93-85 mağlup olan Khimki’de Başantrenör Georgios Bartzokas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe’nin hataları affetmediğini ifade etti.

Euroleague 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’ye deplasmanda 93-85 mağlup olan Khimki’de Başantrenör Georgios Bartzokas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tipik bir Avrupa maçı oynadıklarını söyleyen Bartzokas, "Fenerbahçe gibi bir takım karşısında bu hataları yaparsanız, Fenerbahçe cezayı keser. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada galip gelmek kolay bir iş değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir. Bu maçı unutup Anadolu Efes karşılaşmasına konsantre olmamız gerekiyor. Anadolu Efes’e karşı ilk 2 maça göre daha iyi savunma yapmalıyız" diye konuştu.
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