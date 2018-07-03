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03 Temmuz 2018 Salı 11:22

Gintare Petronyte yeniden Mersin Büyükşehir Belediyespor’da

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Gintare Petronyte yeniden Mersin Büyükşehir Belediyespor'da
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Mersin Büyükşehir Beledyiespor’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl Galatasaray forması giyen Litvanyalı pivot Gintare Petronyte’nin yeniden kadroya katıldığı belirtildi. 2 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, o sezon takımla birlikte ligde 26 maça çıkarak, 32 dakika oyunda kalmış ve 17.8 sayı, 7.6 ribaunt ve 1.3 asist ortalamasıyla oynamıştı. 1.96 boyundaki basketbolcu, ayrıca o sezon Mersin Büyükşehir Belediyespor formasıyla 14 Euroleague maçına çıkmış ve 16.1 sayı, 7.2 ribaunt ve 2 asist ortalamasıyla oynamıştı. Gintare’nin bu sezon Mersin ekibine büyük katkı sağlamasının beklendiği ve oyuncunun büyük başarılara imza atacağı belirtildi.

Ayrıca bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da güçlü bir takım kurmak isteyen turuncu-beyazlı ekipte transfer çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.
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