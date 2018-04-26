Giovanni Guidetti: 'Bu takım asla vazgeçmedi'

VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, play-off serisinde dördüncü maçta geri döndüklerini söyleyerek, "Ölecek miydik yoksa kurtulacak mıydık buna karar vermemiz gerekiyordu. Bu takım asla vazgeçmedi" dedi.

VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, play-off serisinde dördüncü maçta geri döndüklerini söyleyerek, "Ölecek miydik yoksa kurtulacak mıydık buna karar vermemiz gerekiyordu. Bu takım asla vazgeçmedi" dedi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off mücadelesi son maçında Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşan VakıfBank, müsabakayı 3-0 kazanarak seriyi 3-2 tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk maçından sonra açıklamalarda bulunan VakıfBank antrenörü Giovanni Guidetti, şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İtalyan antrenör, "Kaç yıldır VakıfBank’ta olduğumu hatırlamıyorum. Kaç senedir Eczacıbaşı gibi mükemmel bir ekiple oynadığımızı, kaç senedir finallerde olduğumuzu hatırlamıyorum. Bu takım sezon içinde çok inişler ve çıkışlar yaşadık. Sonuçtan oldukça mutluyum. Eczacıbaşı gibi müthiş bir takıma karşı inanılmaz mücadele ettik ve sonunda gülen taraf biz olduk" şeklinde konuştuk.

"Bu takım asla vazgeçmedi”

İtalyan çalıştırıcı, Play-Off serisinde 2-1’den geri döndüklerini aktararak, “Dördüncü maçtan önce ölmek üzereydik suyun altındaydık adeta. Ölecek miydik yoksa kurtulacak mıydık buna karar vermemiz gerekiyordu. Bu takım asla vazgeçmedi. 2-1’den geri döndük ve kurtulduk. Özellikle bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle kaptanımız Gözde’ye teşekkür etmek istiyorum onunla çalışmak gururdu. İstanbul’daki son maçıydı. Kulüpteki lig için son maçıydı ve çok güzel bir oyun sergiledi” açıklamasını yaptı.

Guidetti, VakıfBank’ta hedefin değişmeyeceğini ifade ederek her kupayı kazanmak istediklerini söyledi.