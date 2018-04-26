Giray Bulak: “Play-off açısından azda olsa ümidimiz var”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, play-off açısından azda olsa hala ümitlerinin olduğunu dile getirdi.

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk ve Teknik Direktör Giray Bulak, hafta sonu oynanacak Gazişehir Gaziantepspor maçı öncesi Balıkesirspor tesislerinde birlikte basın toplantısı düzenledi. Giray Bulak, play-off için hala ümitlerinin olduğunu belirterek, “Geçen hafta ligin önemli bir takımı ile karşılaştık. Daha önce Ümraniyespor ile İstanbul’da oynadığımız maç 2-2 berabere bitmişti. Burada 1-1 berabere bitti. Fakat şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor bizle berabere kalacağını düşünmüyordu. Son zamanlarda onların kazandığı maçlar. Şampiyonluk mücadelesi içinde olan Ümraniyespor kazanmış olduğu maçlar bizim kaybetmiş olduğumuz, özellikle içeride kaybettiğimiz maçlar Ümraniyespor’un iştahını kabartmıştı. Bizim açımızdan kazanmış olsaydık play-off açısından azda olsa ümidimiz vardı. Ben hala aynı ümidi taşıyorum. Her ne kadar başkanımız çok ümitsiz olsa da. Sonuçta Altınordu’nun 52 puanı var. Bizim 46 puanımız var. Altınordu ile Erzurumspor’un maçı var. Farklı bir şekilde Manisaspor maçı kazanmayla belki bir yol çizilebilirdi diye düşünüyorum. Şimdi Gazişehir Gaziantepspor maçının nasıl kazanabiliriz hesabını yapıyoruz. Bizim için bir başkasının hesabı olmuş olmamış ona bakmıyoruz. Sosyal medyada bakıyorum Ankaragücü taraftarlarının Balıkesirspor’a methiyeler düzenliyorlar. Biz kimsenin adına oynamadık. Biz kendi adımıza oynadık. Biz oynarken Rizespor şöyle yapar, Ümraniye böyle yapar, Ankaragücü’nün hesabı şudur? Boluspor’un hesabı şudur hesabı yapmadık. Biz sadece biz nasıl oynarız, kendimize yakışan sonucu nasıl alırız, biz Play-Off’u nasıl yakalarız hesabını oyuncularımla biz bunun hesabını yaptık. İyi bir oyun oldu. İlk yarı Ümraniyespor belki birkaç farklı öne geçebilirdi. Gerçi oyuna biz iyi başladık. Biz gol atsak onlar şuursuz atak yapacaklardı. Biz gol yiyip geriye düşünce onlar çok geriye çekildi. Maçı Ümraniyespor 3-0 kazanabilirdi. Biz maçı 5-1 kazanabilirdik. Onun için git-gellerin yaşandığı ve izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu. Ligin sonuna kadar aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu hafta ve Manisa maçına kadar aynı ciddiyetle çalışacağız. Ligin sonunu en iyi şekilde getirmeye ve Balıkesir’e bize, yönetime yakışır oyun oynayacağız” şeklinde konuştu.

Boncuk: “Lige başlarken hedefimiz ligi rahat geçirmekti”

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, mayıs ayı içinde yapılacak kongre öncesi yönetim kurulu olarak aidatlarını ödeyemeyen üyeler için aidat ödeme sürecini 4 Mayıs tarihine kadar yatırmalarını isteyerek, “Hocamın görüşlerine katılıyorum ama play-off için fazla ümitli deyilim. Play-offun kapısından dönmemiz bizim için başarıdır. Biz ligden düşeli 3 sezon oldu. Bizim bu yıl ki hedefimiz ligi rahat bir şekilde geçirmek. Olursa play-off oynamaktı, lig’de tutunabilmekti. Çünkü transfer yasağı ile başlamıştık. Başkan olarak Balıkesirspor’un şampiyonluğunu 3 sezon sonra için planlamıştık. Ligin ilk yarısında sıralama olarak altımızda olan takımları yenilirken, üstümüzde olan takımları yendik. İkinci yarı başladıktan sonra üstteki takımlarla başa baş oynarken altımızda olan takımlara yenildik. Devre arasında birçok takım takviye yaparken, biz takviye yapamadığımız gibi daha oyuncu kaybettik” diye konuştu.

“Üyeler aidatlarını 4 Mayıs tarihine kadar yatırılabilecekler”

Önümüzdeki ay içinde yapılacak olan Balıkesirspor kongresinde başkanlık için aday olmayacağını açıklayan Başkan Boncuk, “ Balıkesirspor Baltok kulübü olarak haziran listesini yayınladık. Yayınlayınca bize çok ağır eleştiriler oldu. Bunun üzerine hafta içinde yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Dernekler medeni, kanuna tabii. Şöyle bir karar aldık Balıkesirspor camiasını rahatlatmak için üye aidatlarını 4 Mayıs tarihine kadar yatırarak, Bankalara, storelara ve kulübe gelerek aidatlarını yatırarak, olağan genel kongresine katılabilirler” dedi.