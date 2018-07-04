Giresunspor kaleyi Kayacan’a emanet etti

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor kaleci arayışında mutlu sona ulaştı.

Eskişehirspor’un altyapısından yetişen ve hem Süper Lig’de hem de 1. Ligde formasını terleten 30 yaşındaki file bekçisi Kayacan Erdoğan 1 yıllığına anlaştı.

Transferi duyuran Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "Kaleci konusunda Kayacan ile anlaşmaya vardık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Giresunspor’un hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Kaleci Kayacan Erdoğan Eskişehirspor ve Kayserispor formasını giydi. Tecrübeli kaleci Spor Toto 1. Ligde 43, Süper Lig’de ise 18 maça çıktı.