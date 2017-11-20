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20 Kasım 2017 Pazartesi 01:00

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ taburcu oldu.

Akın Çorap Giresunsppor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ Altınordu ile oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbiyle alakalı bir problemden dolayı hastaneye kaldırılan Bozbağ, 4 saatlik...

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ taburcu oldu.
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Akın Çorap Giresunsppor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ Altınordu ile oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbiyle alakalı bir problemden dolayı hastaneye kaldırılan Bozbağ, 4 saatlik tedavinin ardından taburcu edildi. Giresunlu olan İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise hastanede Başkan Bozbağ’ı ziyaret etti.

Maçtan sonra aniden rahatsızlanan Başkan Bozbağ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin acil servisine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Bozbağ 4 saatlik tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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