Giresunspor - Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Giresunspor, Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmede bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Giresunspor, Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmede bulundu.

Sahasında 2-1 Samsunspor’u mağlup eden Giresunspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin, ligin ilk devresinde konuştuklarını ikinci devresinde göremediklerini kaydetti.

“En kötü Play-off’a kalırız diye düşünüyorduk” diyen Diyadin, ”Kendi dönemimle ilgili söylüyorum, en kötü Play-off’ta olmamız gerekirken maalesef bugün böyle şeyler konuşuyoruz. Ligin ilk yarısında eleştirilen 30 puan, ikinci yarı 14 puan, Gaziantepspor maçı da kazanıldığı düşünüldüğünde kendi dönemimle ilgili yaklaşık 1,6 puan ortalaması. Ayrılıktaki 1,7’yi buraya ilave yapsak bugünkü durumumuz Play-off’tu. Gerçekten müthiş üzgünüm" dedi.

Samsunspor’un küme düşmesinin üzücü olduğunu belirten Diyadin, “Büyük bir taraftar kitlesi ve futbol şehri, bu liglerde her zaman olması gerekirler ama maalesef futbolda doğru şeyler yapılmadığı zaman bu noktalara gelinebiliyor” ifadesini kullandı.

Samsunspor cephesi

Teknik Direktör Besim Durmuş’un cezalı olmasından dolayı Samsunspor yardımcı antrenörü Mustafa Göngör takımın başında sahaya çıktı.

Maçın ardından konuşan Güngör, üzgün olduklarını söyleyerek, "Böyle olmasını istemezdik ama birkaç haftadır bir futbol şansızlığımız da var, üzgünüz, söyleyecek bir şey bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.