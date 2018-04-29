SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 18:48

Global Run yarışlarında binlerce kişi ter döktü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5’inci kez “Global Run Bodrum 2018” yarışları düzenlendi. Genç, yaşlı, çocuk yediden yetmişe binlerce kişinin katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Global Run yarışlarında binlerce kişi ter döktü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5’inci kez “Global Run Bodrum 2018” yarışları düzenlendi. Genç, yaşlı, çocuk yediden yetmişe binlerce kişinin katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Engelliler, Minikler, 5K ve 10K olmak üzere dört kategoride gerçekleşen yarışlarda yaklaşık bin sporcu yarıştı. Yarışma öncesi müzik eşliğinde koşunun antrenmanını yapan yarışmacılar daha sonra start çizgisine geldi. Genç-yaşlı, büyük-küçük her kesimden sporcu kıyasıya mücadele verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik de yarışmayı bitiren herkese hatıra madalyaları verilirken dereceye girenlere ayrıca çeşitli hediyeler takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Alper Demir 5 kilometrede genel sıralamada birinci olurken, kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Sebahat Akpınar birinci oldu. Yarışmada ferdi olarak mücadele eden Kenyalı atlet Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo erkeklerde birinciliği elde ederken, kadınlarda Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.

Öte yandan yarışlarda elde edilen gelirin Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğine bağışlanacağı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku