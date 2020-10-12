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03 Aralık 2020 Perşembe 16:31

Gol yollarında şanssızdık

Gol yollarında şanssızdık
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Karagümrük karşılaşmasında galibiyeti kaçırdıklarını ifade etti. Süper Lig'in 10.haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile maç yapan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da kaçan yenmenin üzüntüsü hâkim. Rakibi karşısında birbirinden öncelikli pozisyonlar bulan fakat bunları gole atamayan Hes Kablo Kayserispor'da sergilenen futbol takdir toplarken kaçan yenme hissi üzüntü oluşturdu. Geniş bilgi yelpazesi kaçak bahis adresinde anlatılıyor. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fatih Karagümrük maçı ardından yaptığı açıklamasında takımının performansından memnun olduğunu fakat 3 puanı alamadıkları amacıyla buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Takımın performansı son derece iyiydi. Teknik kurul ve futbolcularımızı kutluyorum. Bu futbolumuzu 3 puan ile taçlandırmalıydık. Çok iyi oynadık. Çok pozisyon bulduk. Ama gol yollarında şanssızdık. Galibiyeti kaçıran doğrultu olduk. Umarım önümüzdeki haftalarda yenme sayımızı da artıracağız" dedi.

Yeşil-siyahlı kulüpten oluşturulan bildirime göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp antrenörü Kenan Atik gözetmenliğinde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor 5'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de bilhassa son iki sezondur kulüp tarihinde çoğu ilke imza attı. Yoluna namağlup önder olarak devam eden Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istiyor. Geçtiğimiz sezonda finalde şansız bir şekilde kupayı Trabzonspor'a veren Alanyaspor, hem ligi iyi bir yerde bitirmek hem de kupayı kaldırmak istiyor. Alanyaspor 5'inci turda rakibi Adanaspor ile Alanya'da 15-16-17 Aralık tarihleri arasında karşılaşacak.
 

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