Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı. Gomis, ligde daha önce Konyaspor maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 64. dakikada Tosic’in Gomis’e yaptığı müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. 66. dakikada topun başına geçen Bafetimbi Gomis, penaltıdan yararlanamadı. Fransız futbolcu, ligde daha önce de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan, 2-1 kazanılan Konyaspor maçında penaltı kaçırmıştı.
Gomis, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı
Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı. Gomis, ligde daha önce Konyaspor maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı.