Görme engelli yüzücü 4 madalya kazandı

Osmaniye’de görme engelli sporcu Ercan Temur, Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Şampiyonada Osmaniye’yi temsil eden Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Ercan Temur 50 metre, 200 metre serbest ve 50 metre sırt üstü dalında Türkiye Şampiyonu, 100 metre serbestte ise Türkiye ikincisi olarak 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Aktaş nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcu, haziran ayı içerisinde Almanya’da yapılacak olan Görme Engelliler Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Osmaniye’yi temsil edecek.