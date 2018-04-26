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26 Nisan 2018 Perşembe 20:57

Gözde Kırdar: “Türkiye senelerdir böyle bir seri izlemedi”

VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar, Eczacıbaşı VitrA ile senelerdir olmayan bir seri yaşadıklarını söyleyerek, şampiyon oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Gözde Kırdar: 'Türkiye senelerdir böyle bir seri izlemedi”
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VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar, Eczacıbaşı VitrA ile senelerdir olmayan bir seri yaşadıklarını söyleyerek, şampiyon oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank’ta kaptan Gözde Kırdar, kupa töreninden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Gözde, “Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı’nı tebrik ederim. İnanılmaz bir seriydi. Türkiye senelerdir böyle bir seri izlemedi. İki takım inanılmaz hak etti. Herkese çok teşekkürler. Takımda kızlara söylediğim tek şey var; ’Eve şüphe ile gitmeyeceğiz’ dedim. Herkes onu yaptı. Herkesin eline sağlık” diye konuştu.

Sezon sonu kariyerine son verecek olan yıldız oyuncu, voleybolu sonlandırması için daha Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğunu da hatırlattı.
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