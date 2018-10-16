Gözetepe Beşiktaş maçında gözünü galibiyete dikti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de, pazar günü oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıkları sürerken, futbolcular Berkan Emir ile Castro galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında, Beşiktaş’ı Bornova Stadı’nda konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de hazırlıklar sürüyor. Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan Berkan Emir ve Castro, sahalarında galip gelmek istediklerini söyledi. Traore’nin sakatlanmasıyla sol bekte formaya en yakın aday olan Berkan Emir, “Oturmuş ve bu ligin iyi kadrolarından birine karşı mücadele edeceğiz. Deplasmanda bazen 1 puan iyidir diyebiliyoruz. Ancak kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maça da öyle hazırlanıyoruz” diye konuştu.

"Traore’nin yokluğunu aratmam"

Traore’nin yokluğunda elinden geleni yapacağının altını çizen deneyimli sol bek, "Geniş bir takımız ve alternatifli bir kadromuz var. Başkanımızdan hocamıza hepimiz bir aileyiz ve Traore de bu ailenin en önemli parçalarından. Onun sakatlanması hepimizi çok üzdü. Çok iyi oynarken sakatlandı. Ne yazık ki futbolda bunlar var. Hocam şans verdiği sürece Traore’nin yokluğunu aratmamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Taraftara da seslenen Emir, "Taraftarlarımız için rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Her zaman olduğu gibi yine tribünleri dolduracaklar ve bize destek olacaklar. Onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"Taraftar 12. adamımız"

Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro ise taraftarlarının desteğiyle kazanarak Kasımpaşa yenilgisini telafi etmek istediklerini söyledi. Castro, "Çok zor bir maç olacak; ancak Kasımpaşa yenilgisini telafi etmek istiyoruz. Beşiktaş iyi bir takım ama biz de evimizde taraftarımızın önünde iyi oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız adeta bizim 12. adamımız oluyor. Kendi sahamızda daha iyi oynamamızın en önemli etkenlerimizden biri de onların desteği. Konyaspor maçında yağmur altında bizi destekleyen bazı taraftarlarımızın cezalı olduğunu öğrendim. Bu durum beni biraz üzdü. Ancak tribünü dolduranların bize destek vereceğini biliyoruz. Bizler de onların desteğine cevap verebilmek için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.