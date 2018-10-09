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09 Ekim 2018 Salı 17:51

Göztepe - Altınordu maçı seyircisiz

Milli maç arası nedeniyle Göztepe ile Altınordu’nun oynayacağı hazırlık maçı seyirciye kapalı olarak oynanacak.

Göztepe - Altınordu maçı seyircisiz
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Milli maç arası nedeniyle Göztepe ile Altınordu’nun oynayacağı hazırlık maçı seyirciye kapalı olarak oynanacak.

Milli takımın Bosna-Herkes ve Rusya ile yapacağı maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’e verilen arayı değerlendirmek isteyen İzmir ekipleri Göztepe ve Altınordu hazırlık maçı yapacak. Pazar günü saat 14.00’de İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak Göztepe-Altınordu maçının seyirciye kapalı olarak gerçekleştireceği açıklandı.
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